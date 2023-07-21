حكاية جبل الملح ببورسعيد.. صدفة حولته إلى أبرز معالم «بور فؤاد» السياحية

قال أحمد جمعة، المسؤول الإعلامي بشركة النصر للملاحات ببورسعيد، إنَّ شركة النصر للملاحات صرح كبير لإنتاج الملح وتصديره للخارج ولها فرع كبير بمدينة بور سعيد بجانب 3 فروع أخرى «برج العرب» و«العريش» والفرع الرئيسي بمدينة الإسكندرية.

جمعة: أصل جبل الملح يرجع لشركة النصر للملاحات

وأضاف «جمعه» خلال استضافته ببرنامج «أتوبيس السعادة» تقديم الإعلامي أحمد يونس على شاشة «قناة dmc»، أنَّ لكل فرع من فروع شركة النصر للملاحات رصيف على الميناء لتيسير عملية نقل وتصدير الملح للخارج، قائلاً «أصل جبل الملح أنه مصنع ومكان استخراج للملح لشركة النصر».

وتابع المسؤول الإعلامي بشركة النصر للملاحات ببورسعيد، «الجانب الترفيهي والسياحي لجبل الملح واعتباره معلماً سياحياً جاء بالصدفة بسبب زوجين حديثي الزواج زارا الجبل أثناء قضائهما شهر العسل ورغبتهما في عمل جلسة تصوير أو فوتوسيشن كانت السبب في شهرة المكان كمقصد سياحي فيما بعد».

جبل الملح والمزارات السياحية لبور سعيد

وأشار إلى أنَّ جبل الملح يعد في الوقت الحالي أبرز معالم مدينة بورسعيد السياحية فلا يمكن أن تزور المدينة الباسلة بدون المرور على هذا المعلم لمشاهدته والاستمتاع به وعمل جلسات تصوير وكأنك على جبل جليد، وصدفة جميلة جعلت جبل الملح أشهر مزار سياحي في بورسعيد وتحديداً «بور فؤاد».