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الرئيس السيسي يطمئن الشعب: مصر تسير على الطريق الصحيح

كتب:

محمد مجدي
05:34 م | الأحد 27 أغسطس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى جموع المصريين مطالبًا إياهم بالاطمئنان على أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن رجال الدولة المصرية يبذلون أقصى جهد لاستكمال مسيرة الإنجاز وتحقيق نجاحات غير مسبوقة تُضيف المزيد من القوة للدولة المصرية في الفترة المقبلة.

وأضاف الرئيس السيسي، في اتصال هاتفي مفاجئ أجراه خلال جولة تفقدية نظمتها إدارة الشئون المعنوية لعدد من المحريين العسكريين في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في توشكى، أنَّ كل المشروعات الزراعية وأراضي الاستصلاح التي تعمل عليها الدولة حاليًا، متاحة لمن يرغب في المشاركة بها والاستثمار مع الدولة المصرية في تنفيذها.

وأوضح رئيس الجمهورية، أنَّه حينما وجَّه بطرح بعض الشركات الوطنية في البورصة المصرية، كان يرغب بوجود فرصة لشباب مصر والمواطنين بالمشاركة في تلك المشروعات من خلال الأسهم، وتوفير الشفافية والمصداقية، متابعًا أن المشاركة في المشروعات القومية الكبرى، ليست فقط عبر شراء أسهم في البورصة، مضيفًا: «لو عايز تاخد ألف أو ألفين فدان.. البنية التحتية جاهزة.. وتعالى شاركنا».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.