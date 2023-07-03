طفرة كبيرة في القطاع الزراعي بعد ثورة 30 يونيو.. أبرزها «توشكى الخير»

قال محمد سعيد مراسل قناة dmc من محافظة الدقهلية، إنّ قطاع الزراعة شهد طفرة كبيرة جدا منذ ثورة 30 يونيو، حيث كان لمشروعات الزراعة أولوية كبيرة في اهتمام الدولة المصرية، حيث تم التوسع الرأسي والأفقي وزيادة الإنتاجية ودعم الفلاحين، كما تم الاهتمام بالقطاع الحيواني وغيره.

وأضاف سعيد، خلال تغطية خاصة عبر قناة dmc في الذكرى العاشرة لبيان 3 يوليو 2013: «ويأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة التي تم إطلاقها محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة، التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 ملايين فدان خلال الفترة القصيرة الماضية، ومازالت هذه المشروعات مستمرة».

مشروع توشكى الخير

وتابع: «ومن أهم هذه المشروعات توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 ملايين فدان، إلى جانب مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان».

مشروع تنمية الريف المصري

وواصل: «هناك مشروع تنمية الريف المصري الذي استهدف 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة بلغت 650 ألف فدان، ومن المشروعات التي كانت موازية لهذه المشروعات القومية هو التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن واللحوم والألبان والأسماك».