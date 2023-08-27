الرئيس السيسي: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضراوات والفواكه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مصر لديها اكتفاء ذاتي تقريبًا من الخضراوات والفواكه، موضحًا أنّ الجهد الذي تبذله الدولة في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات، والدلتا الجديدة، ومشروع مستقبل مصر، الجزء الأكبر منه يستهدف زراعة القمح، والذرة، والمحاصيل الاستراتيجية.

مشروعات الاستصلاح الزراعي

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مفاجئ أجراه خلال جولة تفقدية نظمتها إدارة الشئون المعنوية لعدد من المحريين العسكريين في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في توشكى، أن مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تنفذها الدولة تهدف إلى سد الفجوة بين احتياجات الدولة منها والمتاح، مضيفًا: «إحنا ماشيين في ده كويس جدًا.. اطمنوا».

مصنع للأخشاب من جريد النخيل

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنّ الدولة تعاقدت على مصنع لاستغلال جريد النخيل في صناعات خشبية، عقب التوسع في زراعة النخيل في توشكى، وكذلك مصانع للتمور وتغليفها، مؤكدا أنّ الفترة المقبلة ستشهد المزيد بإذن الله.