مستشار الرئيس للصحة: مبادرة 100 مليون صحة ساهمت في مواجهة كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، يتم من خلالها الكشف عن المرضى واستكشاف الأمراض، مشيرا إلى أن المبادرة خدمت التعامل مع وباء كورونا لأنه من خلالها تم اكتشاف مرضى الضغط والسكر والأورام وخلافه.

المبادرة ساعدت المرضى في معرفة نوع المرض والتشخيص

وأشار تاج الدين في فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن المبادرة ساعدت المرضى في معرفة نوع المرض والتشخيص، ووصف العلاج، والمتابعة، مما يرفع المعاناة عن المرضى وأسرهم، ويحد من تداعيات هذه الأمراض .

مرض الفشل الكلوى سببه الأساسي إهمال علاج الضغط والسكر

وقال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «مرض الفشل الكلوى سببه الأساسي ناس عندها ضغط أو سكر ولم تعالج جيدا»، مشيرا إلى أن هذه المبادرات حققت نتائج وطفرة كبيرة في اكتشاف المرض ووصف العلاج ومتابعة المرض.

وتابع :«هناك مبادرات أخرى كثيرة منهم مبادرة صحة المرأة، والكشف عن أمراض السيدات بطريقة مثالية والتى اكتشفت الكثير من الأمراض في مراحل مبكرة حدت من انتشار هذه الأمراض ، ومبادرات كشف السمع عند الأطفال».

إنفاق ملايين الجنيهات على مبادرة قوائم الانتظار

ولفت إلى أن «مباردة الفضاء على قوائم الإنتظار»، تم إنفاق عليها ملايين الجنيهات في القضاء على قوائم الانتظار وإجراء جراحات كبيرة في مختلف التخصصات.