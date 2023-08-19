مليون خدمة صحية لأهالي الإسكندرية بعد 53 يوما من انطلاق «100 يوم صحة» 

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مؤشرات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، تؤكد نجاح المبادرة بشكل ممتاز، ومن خلال متابعة المحافظة للحملة يوما بيوم.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع مؤشرات مشاركة وإقبال المواطنين على نقاط المبادرة، التي وصلت إلى أكثر من مليون مواطن، استفاد من حملات المبادرة في جميع أنحاء الإسكندرية، سواء من أهاليها أو ضيوفها، في اليوم 53 من إطلاقها، يؤكد أن المبادرة جاءت لتلبية طموحات المواطنين ورغبتهم في خدمة طبية مجانية ومتميزة.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال الـ53 يوما منذ بدء المبادرة، مليون و13 ألف و903 مواطنين قدمت لهم الخدمات الوقائية والتطعيمات، وخدمات صحية، بيئية، وأغذية، مبادرات وقوافل علاجية، خدمات تنظيم الأسرة، والثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية.

الكشف المبكر عن السرطان

وأشارت إلى أنه جرى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، لعدد 246 ألف و196 مواطنا واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية القولون- الرئة-البروستاتا- عنق الرحم 71 ألف 332 مواطنا، وبلغ إجمالي المترددين على القوافل العلاجية 50 ألفا و986، وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 885 ألفا و565 سيدة، وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 127 ألفا و967 مواطنا، بالإضافة إلى 42 ألفا و883 من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية.