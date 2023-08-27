رئيس النيابة الإدارية يوجه بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار

قرر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنشاء وحدة قضايا الاستثمار التي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وسعيًا لتحقيق واحد من أهم أهداف رؤية مصر 2030 الخاص بتعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

إختصاصات الوحدة

وتشمل اختصاصات الوحدة ما يلي:

-الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

-البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.

-المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.