في عيدها القومي.. «الروبيكي ومنطقة الرخام» أبرز المشروعات الاستثمارية بالقاهرة

تشهد محافظة القاهرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة رقم 1054، العديد من مشروعات تنمية الاستثمار في العاصمة، إذ يعد الاستثمار يعتبر أحد دعائم برامج التنمية الحضرية وذلك من خلال المخططات العمرانية وبرامج توفير الخدمات والمرافق العامة ومخططات التنمية الصناعية والاقتصادية لن تكون ذات جدوى ما لم يصاحب ذلك وجود الحجم الكافي من الاستثمارات اللازمة لإنجاز تلك المخططات وتحويلها إلى واقع ملموس.

وتتمتع محافظة القاهرة بإقامة وتشجيع الاستثمار، ومن أبرز المشروعات التي تمّ تطويرها وإحداث نقلة بها خلال الـ8 سنوات الماضية، وفق تقرير أصدرًته محافظة القاهرة ما يلي:

مشروع مدينة الجلود بالروبيكي

إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتطورة ومتخصصة في دباغة الجلود وصناعتها بالروبيكي كمدينة جاذبة للصناعة الوطنية من خلال تشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة لتطوير القطاع وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وذلك على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1629 فدانًا، وتسهم في الحد من التلوث والحفاظ على منطقة سور مجرى العيون كمنطقة أثرية وسياحية.

والهدف من التطوير هو مضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 250 مليون قدم سنوياً بنسبة زيادة قدرها 280%، زيادة إنتاج الجلود المشطبة لزيادة القيمة المضافة، خلق فرص العمل بما يوفر 25 ألف عامل، ومضاعفة الصادرات إلى ما يزيد على 300 مليون دولار سنوياً.

المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت

تأسست مصانع الرخام والجرانيت في المنطقة في أوائل الثمانينيات في منطقة «شق الثعبان» إلا أنَّها نشأت بشكل عشوائي بلا مرافق أو خدمات أو طرق ممهدة وبلا تراخيص صناعية ولكن بالرغم من النشأة العشوائية للمنطقة فقد اكتسبت المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت شهرة عالمية ومحلية في تلك الصناعة فكان لابد من انشاء مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتنمية المنطقة الصناعية، والهدف من التطوير هو زيادة الصادرات ودعم الجرانيت واستقرار أحوال العمالة وتوفير عائد جيد للدولة.

وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة لـ«الوطن»، إنَّه جار العمل على تحويل منطقة «شق الثعبان» إلى مدينة عالمية في إنتاج وتصدير الرخام وتذليل كل العقبات أمام المصانع والورش واتخاذ ما يلزم من إجراءات في إطار أعمال التطوير.