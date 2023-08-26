النيابة الإدارية تعاين عقارا منهارا بسوهاج.. أدى لنفوق الماشية في حظيرة مجاورة

أجرت النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الرابع، معاينةً للعقار الكائن في «نجع الطواشي بقرية الصوامعة شرق، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج» الذي انهار قُبيل فجر يوم الثلاثاء.

فريق المعاينة

وبناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، شكَّل المستشار شعبان عبد الغني، مدير النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الرابع - فريقا من أعضاء النيابة ضم كلًا من:

المستشارة عبير عبد الكريم النجار، والمستشار عصام السيد - رئيس النيابة، والمستشارة أسماء عبد الكريم - وكيل النيابة، وكلفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ورئيس قرية «نيدة»، وقوة أمنية من مركز شرطة أخميم.

نتائج المعاينة

وأظهرت المعاينة، أن العقار عبارة عن منزل قديم مبني بالطوب الأحمر والأسمنت وأسقف خرسانية بنظام الحوائط الحاملة، ومكون من ثلاثة طوابق، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف قُبيل فجر يوم الثلاثاء 22/ 8 / 2023، انهار المبنى وسقط جانب منه على حظيرة للماشية مجاورة للعقار مسببًا انهيار سقفها؛ مما أدى إلى نفوق جميع الماشية التي كانت موجودة بها.

إزالة الأجزاء الخطرة من العقار

كما تبين أن الأجهزة التنفيذية المختصة أزالت الأجزاء الخطرة من العقار المنهار، وبادرت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير خيام مجهزة لإيواء المواطنين قاطني العقار المنهار مع صرف إعانات مادية عاجلة، وصرف تعويضات عن الخسائر المادية من الانهيار.

وتولت النيابة الإدارية بسوهاج – القسم الرابع التحقيق، حيث قررالمستشار عصام أبو كريشة – رئيس النيابة، تشكيل لجنة هندسية مكونة من مديرية الإسكان بسوهاج والإدارة الهندسية لمركز ومدينة أخميم للوقوف على الأسباب الفنية لانهيار العقار، والحالة الفنية للعقار المجاور من الناحية الغربية وبيان بالأضرار التي لحقت به، وجارٍ استكمال التحقيقات.