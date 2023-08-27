الفنان عز الأسطول يحيي حفلا في مهرجان القلعة الثلاثاء المقبل

يستضيف مسرح المحكى ثلاث حفلات متتالية، الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك في إطار فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر.

وفي ظهوره الأول بفعاليات مهرجان القلعة، يقدم الفنان عز الأسطول حفلا يتضمن مجموعة من أعماله الخاصة منها «أنشودة أمون رع، مدد يا الله ، ومشيت، فى الحسين ، العزوبية ، فوق النخل ، نسى نسى وهنا هنا».

فعاليات مهرجان القلعة

يليه فقرة فنية بمذاق أسباني للفنانة منى بوركهارد بمصاحبة أوركسترا لاس أنكانتا، تقدم خلالها مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التى تحاكي في خطواتها وادائها رياضة مصارعة الثيران، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التي ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

وفي العاشرة مساء يقدم الفنان مصطفي حجاج وفرقته مختارات من أعماله الخاصة التي تحظى بقبول الشباب والجيل الجديد منها أنا موجود، وحشوني، نصيبي وقسمتي، زحمة حياتي، بره من حياتي، حب مين، خطوة، مبحنلهاش، يا بتاع النعناع، 100 وش، أنا ابن مصر، الوجع والسنين.