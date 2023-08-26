مصطفى عمار: مهرجان القلعة فرصة للجمهور للاستمتاع بالمطربين الكبار

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الجمهور احتفل أمس بانطلاق الدورة الـ31 من محكى القلعة أو مهرجان القلعة الموسيقي الذي يمنح فرصة كبيرة للغاية لجمهور كبير أن يتابع مطربين وفرق موسيقية جميلة والاستمتاع في أحضان التاريخ.

مصطفى عمار: مهرجان العلمين مستمر في إبهار المصريين

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم» أن مهرجان العلمين مستمر في إبهار المصريين وضيوف مصر بتقديم حفلات ولا أروع من مهرجان «العالم علمين»، ويقام الآن حفل كايروكي، والذي يحضره جمهور كامل العدد.

وواصل: «تابعنا في مهرجان العلمين حفلات للفنان الكبير مدحت صالح والكينج محمد منير وصوت مصر أنغام والنجمة إليسا والنجم تامر حسني».