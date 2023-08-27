«أنوشكا» تحقق حلمها بالمشاركة في مهرجان القلعة: «فخورة بيها وإضافة كبيرة ليا»

نظرات يملؤها السعادة، وقفت تنظر حولها متأملة الأجواء المبهجة وعدد الجمهور، الذي جاء يستمع لمطربيهم المفضّلين، تمنت لو أنّ دورها في الغناء والوقوف على المسرح، حان في بدء الدورة الـ31 من محكى القلعة أو مهرجان القلعة، الذي يستمر ما يقرب من 14 يوما، إذ ينتهي في الربع الأول من شهر سبتمبر القادم، إلا أنها تعمل برفقة أصدقائها بالفرقة بجدية كبيرة من أجل الاستعداد للغناء في ختام المهرجان.

بدء ممارسة الموسيقى منذ الطفولة

منذ نعومة أظافرها عشقت أنوشكا موسى الموسيقى بأنواعها المختلفة، إذ بدأت في ممارستها منذ أن كانت في الـ6 من عمرها مع كبار الموسيقيين بدار الأوبرا المصرية، ولم تكتفِ بالممارسة فقط فقد التحقت بمعهد الكونسيرفاتوار للدراسة بشكل أكبر، وحتى تكتسب خبرات أقوى.

بسبب حبها الكبير للموسيقى، وشغفها بأن يصدح اسمها وسط كبار الفنانين والموسيقيين، شاركت «أنوشكا»، في العديد من المسابقات الغنائية، والتي كان من بينها مسابقة سوبر ستار الموسم الخامس عام 2005، والتي عقدت في لبنان، مشيرة إلى أنّها كانت المصرية الوحيدة التي وصلت إلى النهائيات.

الحلم بالمشاركة في مهرجان القلعة

«الموسيقى دي واخدة كل حياتي مقدرش استغنى عنها في يوم من الأيام وطول الوقت حابة إني أتعلم أكتر وأكتر عنها أنا بقالي 13 سنة بدرس الموسيقى في مدارس إنترناشيونال» وفق ما روته «أنوشكا» خلال حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أنّها تنتظر مهرجان القلعة كل عام من أجل الانضمام له، والغناء «صولو» الذي يطرب من الجمهور، لكنّها لم توفّق سوى هذا العام.

عبر أحد مراكز تنمية المواهب، انضمت «انوشكا» وأصدقاؤها للغناء في مهرجان القلعة في دورته الـ31، «دي تالت حفلة ليا مع الفرقة الأولى في ثورة 30 يونيو ومهرجان العلمين وأخيرًا مهرجان القلعة» وفق تعبيرها، موضحة أنّها تسيطر عليها حالة من البهجة والفرح لمشاركتها في مهرجان القلعة: «أنا فخورة جدا بالمشاركة في مهرجان زي دا مشارك فيه كبار الفنانين، وأكيد هتكون إضافة حلوة ليا» حسب تعبيرها.