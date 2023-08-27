هاني شاكر ونادية مصطفى في ثالث حفلات مهرجان القلعة الدولي الليلة

تنطلق مساء اليوم ثالث فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الحادية والثلاثين من خلال حفل غنائي يبدأ في الساعة الثامنة مساءً مع الفنانة نادية مصطفى بصحبة فرقتها الموسيقية، فيما يبدأ الحفل الثاني في الساعة 10 مساءً مع الفنان هاني شاكر بصحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وأجرى هاني شاكر ونادية مصطفى عددا من البروفات الفترة الماضية بصحبة الموسيقيين، وذلك قبل مشاركتهما في الحفل الذي يجمعهما في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، كما حدث في الدورة الماضية حيث قدم الثنائي حفلًا مشتركًا.

حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة الدولي

ويقدم هاني شاكر، خلال حفله المرتقب مساء اليوم في مهرجان القلعة الدولي مجموعة من أغنياته منها الحديثة التي طرحها شهر أغسطس الجاري مثل أغنية الكبير، ومروق، بخلاف أغانيه القديمة أبرزها نسيانك صعب أكيد، علي الضحكاية، ماتهدديش بالانسحاب، المفروض، لو بتحب حقيقي صحيح.

حفل نادية مصطفى

كما تقدم نادية مصطفى مجموعة من أغنياتها الشهيرة أبرزها مسافات، سلامات، الصلح خير، ولا كان على بالي، بكل لغات العالم، بخلاف أحدث أغنياتها التي حملت اسم يسلم لي ذوقهم.