طارق الشناوي: مذاق الجمهور العربي محب دائما للفن المصري

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن انتشار الفن المصري بالخارج، من خلال مبدعيه في التمثيل والغناء ومختلف المجالات، يعد بمثابة تكريمًا للدولة المصرية، خصوصًا وأن الفن هو القوى الناعمة الحقيقية لهذا البلد، ويدعمها ويقدم صورتها الجيدة التي تستحقها أمام دول العالم سواء العربي أو الغربي.

وأشار الناقد طارق الشناوي، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن ما نراه من حفلات فنية سواء غنائية أو مسرحية أو المشاركة في أعمال فنية بدول أخرى، دليلًا على أن مصر ليست فقط الأرض التي نعيش عليها، ولا أكثر من 110 ملايين نسمة يحملون جنسيتها، ولكنها بالفعل ممتدة بالعالم كله، من خلال أنشطتها الفنية والثقافية والترفيهية والرياضية، ومن ثم كل ذلك يؤكد قوة وعظمة الدولة المصرية.

تاريخ ثري للفن المصري

وأوضح أن مذاق الجمهور في العالم محبًا للفن المصري بأنواعه سواء في «الغناء، والفيلم والمسلسل والمسرحية»، ومن ثم انتشار الممثلين والمطربين والموسيقيين والعازفين بحفلاتهم وتواجدهم أمرًا يشير إلى إقبال الآخرين على نجومنا ومبدعينا، متابعًا: في السينما على سبيل المثال، الفيلم المصري في السوق السعودي، يحقق ملايين الجنيهات، وبالتالي الإيرادات الضخمة تشجع المنتجين وصناع الأفلام على إنتاج أكثر من عمل في العام الواحد، لأن السوق الخارجية مردودها تصب في صالح الفن المصري.

رواج الفن المصري في الخارج

وأشار «الشناوي» في كلماته بقوله: حاليًا ما يحدث من رواج للفن المصري بالخارج، ووجود النجوم المصريين بقوة بمثابة شرف عظيم، ويدعم القوى الناعمة لمصر، في مختلف المجالات فنيًا ورياضيًا وترفيهيًا، طالما في النهاية يحمل هؤلاء اسم دولة عظيمة بحجم مصر.