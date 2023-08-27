الناقد أيمن الحكيم: مصر بوابة الشهرة والنجومية لكل فنان عربي

قال الناقد الفني أيمن الحكيم، إن مصر دائمًا وستظل عاصمة الفن العربي، وقِبلة الفنانين العرب من يبحث عن الشهرة والنجومية ويريد أن «يتشاف» عليه المجئ إلى مصر التي تمنح الشهرة الفنية لكل من يُبدع على أرضها، وهناك مبدعين في أراضي عربية لم نسمع عن فنهم ولم يحظوا بالشهرة لأنهم ببساطة لم يمروا على أرض مصر يومًا.

وأشار أيمن الحكيم في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مصر استعادت ريادتها الفنية، بدليل وجود المطربين والعازفين بحفلاتهم في كثير من الدول، خصوصًا وأن الفنان المصري «ماركة مسجلة» بالإبداع، مستندًا إلى مقولة الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين، الذي أشار إلى أن مصر قد لاتنافس من حيث المال والثراء مع الدول الأخرى، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفن والثقافة فإن الصفوف الأولى جميعها محجوزة لمصر والمصريين.

مصر دولة ثرية بالمبدعين

واستطرد بقوله: الفن والثقافة تراثًا عظيمًا وإرثًا لا ينضب من مصر، كوكب الشرق أم كلثوم كانت ومازالت مطربة العالم العربي، واستقبال الجمهور للعندليب عبدالحليم حافظ في حفلاته بالخارج كأنه رئيس جمهورية في زيارة خارجية، وبالتالي الفن هو القوى الناعمة لمصر، والفنانين والمبدعين هم السفراء لنا في جميع دول العالم بإبداعهم وفنهم المميز.

60 سنة دراما

وأشار إلى أن التكريم الذي حظي به اسم الشيخ صالح كامل، في الدورة الثانية بمهرجان القاهرة للدراما، وفي ظل الاحتفال بمرور 60 عامًا على أول عمل درامي، أمرًا يستحق الثناء، لما قدمه هذا الرجل في الإنتاج الدرامي «من يضع طوبة واحدة في الفن المصري يستحق التكريم بالفعل».