الناقد محمود فوزي: الفنان المصري الأعلى شعبية وتأثيرا بالوطن العربي

قال الناقد الموسيقي محمود فوزي، إن الفنان المصري دائما صاحب أعلى شعبية في دول العالم العربي، لذلك يكون موجودا بقوة ومسيطرا في هذا المجال، سواء في الداخل أو الخارج، والاحتفاء به في دول العالم، دليلا على مدى قوة مصر الناعمة، مستشهدا بالحفل الأخير لعمرو دياب على أرض لبنان، والحضور الجماهيري الطاغي لهذا الحفل والاستعداد له، بما يعكس قوة الفن المصري، ومدى تأثيره على الشعوب.

وأشار محمود فوزي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه دائماً ما يكون تأثير المطرب المصرى هو الأقوى والأكبر في الوطن العربي، كما رأينا حفلات محمد حماقي في تونس، وأنغام، وغيرهما من النجوم.

ريادة مصر في مجال الفنون

بخلاف حفل عمرو دياب في لبنان الذي ما زالت أصداءه وتصدره محركات البحث مقامة حتى الآن، شدد محمود فوزي على أن مصر دائما لها الريادة في مجال الفنون، وكثير من أصحاب الفن العربي، يقولون دائماً إذا أردت النجاح والشهرة، عليك بالذهاب إلى مصر وشعبها، وبالفعل بمجرد مجيئهم إلى أرض الكنانة، يستقبلهم الجمهور المصري القادر على تقبل كل أنواع الفنون وكل الأصوات، يحدث انغماس بين الفنان ومحبيه.

مصر تحتضن الجميع

وأشار الناقد الموسيقي محمود فوزي، إلى أن مصر لم ترفض مطربا يوما جاء بفنه وإبداعه إلى أرضها، بل على العكس تماما، يتم احتضان الجميع منذ قديم الأزل وحتى الآن.