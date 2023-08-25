طارق الشناوي عن تكريم الشيخ صالح كامل في مهرجان الدراما: كان عاشقا لمصر

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، برسالة الاعتزاز والمحبة التي وجهها عمرو الفقي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى المملكة العربية السعودية والشيخ صالح كامل، والذي تم تكريم اسمه في الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما والاحتفال بمرور 60 عامًا على عرض أول مسلسل تليفزيوني.

مهرجان القاهرة للدراما دورة استثنائية على أرض العلمين

وقال طارق الشناوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يثمّن كل الكلمات الطيبة التي قالها عمرو الفقي خلال الاحتفال بالدورة الثانية لـ مهرجان القاهرة للدراما، مشيرًا إلى أن تكريم الشيخ صالح كامل أمرًا جيدًا للغاية، خصوصًا وأنه كان رجلًا عاشقًا لمصر، وساهم بكل إمكانياته في الإنتاج الدرامي، بخلاف إنشاء قنوات فضائية ناجحة، ومن ثم عطاءه كان عظيمًا عربيًا ومصريًا.

«المتحدة» تشيد بإسهامات الشيخ صالح كامل في الفن المصري

وأشار إلى أنه بعد وفاة الشيخ صالح كامل منذ نحو 3 سنوات، ما زالت ابنته تعمل حتى الآن في هذا المجال وتواصل الإنتاج بعد والدها، ونفذت أعمالًا جيدة منها فيلم «أخويا» للفنان أحمد عز والمخرج ساندرا نشأت، والذي تم عرضه على إحدى المنصات، وهي من الخطوات المهمة ليظل الفن المصري متواجدًا بقوة كعادته الدائمة.

وقال عمرو الفقي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في كلمته خلال حفل الدورة الثانية بمهرجان القاهرة الدراما، إن الشيخ صالح كامل له إسهامات كبيرة جدًا في مجال الدراما والسينما المصرية، ومن أكبر الداعمين للفن المصري، متابعًا: أود أن نوجه الشكر له على كل إسهاماته في الفن المصري، كذلك أوجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية، لأنها من أكبر الداعمين للفن المصري سواء في مهرجان الرياض وقناة mbc.