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«القومي للبحوث» يشارك في احتفالية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

كتب:

أحمد أبوضيف
05:13 م | الأحد 27 أغسطس 2023
القومي للبحوث

القومي للبحوث

استضاف المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش، الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذية، والدكتورة إيمان حسين كامل - القائم بأعمال عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، في إطار احتفال العالم في شهر أغسطس من كل عام بأسبوع الرضاعة الطبيعية، تحت شعار «تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرقا للوالدين العاملين».

المركز القومي للبحوث 

حاضر في الندوة التثقيفية اليوم، نخبة من الأساتذة المتخصصين الحاصلين على البورد الدولي لطب الرضاعة الطبيعية «IBCLC»، من قسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، نرمين محفوظ، والدكتورة سارة فوزي،  والدكتورة علياء قمحاوي،  والدكتورة مروة أبو النجا، والزهراء الموافي، والدكتورة  ريهام علي، تزامنا مع افتتاح عيادة الرضاعة الطبيعية بمركز التميز الطبي التابع للمركز القومي للبحوث.

وتبادل الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث والدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذية، الدروع، تعبيرا عن مدى تدعيم أواصر التعاون العلمي بين الطرفين.

وتعد مشاركة المركز القومي للبحوث في احتفالية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، في إطار المبادرة التي ترعاها الهئية العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار والمعهد القومي للتغذية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.