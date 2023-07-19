بروتوكول تعاون بين «آداب بنها» والمركز القومي للبحوث الاجتماعية

وقع الدكتور محمد أبو عرب عميد كلية الآداب جامعة بنها، بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة هالة رمضان مدير المركز، وبحضور الدكتور عربي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة.

خلق حلقة اتصال وتعاون بين الطرفين

أوضح بيان كلية أداب بنها، أن البروتوكول يهدف إلى خلق حلقة اتصال وتعاون بين الطرفين من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة المهتمة بتفعيل مفهوم المشاركة وتكامل الجهود والتعاون الذي من شأنه تطوير وأعمال المؤسسات، كما يهدف إلى تحقيق الأهداف العملية والتدريبية والبحثية والتطبيقية للسياسات المنبثقة عن النظام الأساسي لكل من الطرفين.

يساعد الباحثين في المجالات والتخصصات المختلفة

أكد الدكتور محمد أبو عرب، أن البروتوكول يساعد الباحثين في المجالات والتخصصات المختلفة من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، وتحقيق الاستفادة الكبرى من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبة والبحثية المتاحة لدى الطرفين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على التعاون في إجراء البحوث الاجتماعية والتدريب ودراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة بمحافظة القليوبية، ووضع استراتيجيات الحلول وتنفيذها، والاستفادة من إمكانات الكلية في تنفيذ المشرورعات البحثية التطبيقية في العلوم الاجتماعية.