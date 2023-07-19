رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بروتوكول تعاون بين «آداب بنها» والمركز القومي للبحوث الاجتماعية

كتب:

حسن صالح
03:42 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
خلال توقيع البروتوكول

خلال توقيع البروتوكول

وقع الدكتور محمد أبو عرب عميد كلية الآداب جامعة بنها، بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة هالة رمضان مدير المركز، وبحضور الدكتور عربي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة.

خلق حلقة اتصال وتعاون بين الطرفين

أوضح بيان كلية أداب بنها، أن البروتوكول يهدف إلى خلق حلقة اتصال وتعاون بين الطرفين من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة المهتمة بتفعيل مفهوم المشاركة وتكامل الجهود والتعاون الذي من شأنه تطوير وأعمال المؤسسات، كما يهدف إلى تحقيق الأهداف العملية والتدريبية والبحثية والتطبيقية للسياسات المنبثقة عن النظام الأساسي لكل من الطرفين.

يساعد الباحثين في المجالات والتخصصات المختلفة

 أكد الدكتور محمد أبو عرب، أن البروتوكول يساعد الباحثين في المجالات والتخصصات المختلفة من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، وتحقيق الاستفادة الكبرى من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبة والبحثية المتاحة لدى الطرفين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على التعاون في إجراء البحوث الاجتماعية والتدريب ودراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة بمحافظة القليوبية، ووضع استراتيجيات الحلول وتنفيذها، والاستفادة من إمكانات الكلية في تنفيذ المشرورعات البحثية التطبيقية في العلوم الاجتماعية.

 

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر السنوي الـ15 لكلية الحقوق

رئيس جامعة بنها: «مبادرة الطفل» هدفها تشجيع الصغار على الابتكار والتميز

جامعة بنها: خطتنا الاستراتيجية تعكس طموحات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

«التغذية بالطرق التكنولوجية» رسالة ماجستير في جامعة بنها

إجراءات وتعليمات اختبارات القدرات بالفنون التطبيقية جامعة بنها

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير والخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي

جامعة بنها تحتل مركزا عالميا في التصنيف الهولندي «ليدن» لأول مرة

جامعة بنها: اعتماد 9 برامج بكليتي الهندسة والتربية من هيئة ضمان الجودة

رئيس جامعة بنها يكرم فريق عمل منظومة البصمة الإلكترونية

تشكيل لجنة لاختيار القيادات واستكمال الهياكل الإدارية في جامعة بنها الأهلية
بقلم حسن صالح