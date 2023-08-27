غلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة

شنت الإدارات التعليمية بمراكز «الدلنجات، شبراخيت، إيتاي البارود» بمحافظة البحيرة، حملات مكبرة على عدد من مراكز الدروس الخصوصية، إذ وجه يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وغلق مراكز الدروس الخصوصية.

غلق مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 8 مراكز بواقع 3 مركز بالدلنجات و2 بشبراخيت و3 بإيتاي البارود، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه سيتم الضرب بيد من حديد وغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية تفعيلا لقرار محافظة البحيرة في هذا الشأن.

تفعيل الحملات المشتركة علي مراكز الدروس الخصوصية

وشدد في بيان على جميع الإدارات التعليمية بتفعيل الحملات المشتركة مع الجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة، لتستمر الحملات على مستوى جميع الادارات التعليمية بمراكز المحافظة، مشدداً على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بجميع المدارس لدعم أبنائنا الطلاب والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

استعدادات «تعليم البحيرة» لاستقبال العام الدراسي الجديد

ووجّه وكيل الوزارة بالعمل على استمرار رفع درجة الاستعداد بالإدارات التعليمية والمدارس؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، والالتزام بكافة القرارات الوزارية والكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم في هذا الصدد.