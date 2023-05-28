«الشعب الديمقراطي»: يجب عودة دور المدرسة وإلغاء مراكز الدروس الخصوصية

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحزب يرى ضرورة عودة المدرسة أولًا، ويكون المعلم أول الأطراف التي تشهد اهتمامًا في المنظومة حتى يستقيم المجتمع، مؤكدًا وجوب عودة كل المميزات والاختصاصات للمعلم، داعيا بأن تكون حالة المعلم المالية فوق أي كادر بالمجتمع، علاوة على إلغاء مراكز الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن زيادة رواتب المعلمين لن تشكل ضغطًا على الميزانية بأي شكل من الأشكال.

إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

وأضاف «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه سيتم مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب في الصدارة، وذلك أمر غير مسبوق بهدف إحداث نهضة تعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن هناك جهة محدودة ترسم سياسات العملية التعليمية لفترات طويلة، وغير مرتبطة بتغيير وزير أو أي مسؤول بالوزارة.

التعليم طوق نجاة لمصر

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع جهده وفكره لصالح تطوير التعليم، وقرار إحالة المشروع إلى الحوار الوطني من أفضل القرارات المتخذة بالوقت الحالي، متابعا: «التعليم طوق نجاة لمصر وللشعب المصري من أجل تقدمه للأمام، وكأحزاب سياسية لنا طموحات في ذلك».