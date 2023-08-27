جنايات سوهاج تبرئ سيدة من تهمة حيازة 100 جرام شابو وسلاح أبيض

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما برئاسة المستشار جمال الشريف، ببراءة سيدة؛ مما أنسب إليها بقضية اتجار بالمواد المُخدرة؛ وذلك لانعدام دليل الإسناد في حقها.

براءة سيدة بعد اتهامها بحيازة مواد مخدرة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من مكتب المكافحة مفاده وصول معلومات عن اتجار «دعاء. ع. م. ع»، 35 عاما، ربة منزل، وتقيم دائرة القسم، بالمواد المخدرة وخاصة مادة الشابو المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول سوهاج من ضبط السيدة وبحوزتها 100 جرام شابو داخل حقيبة يد سوداء اللون، في 7 أكياس مُعدة للبيع، وسلاح أبيض.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.