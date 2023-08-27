ويجز يروج لحفله في العلمين: متحمس نختم سوا المهرجان

روج المطرب ويجز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفله المقرر إحياؤه الشهر المقبل، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة.

ونشرمغني الراب ويجز «بوستر» الحفل وعلق عليه قائلًا: «متحمس نختم سوا مهرجان العالمين الجديدة، منتظركم يوم 9-1».

أسعار حفل «ويجز»

يذكر أنه تم طرح تذاكر حفل «ويجز» في العلمين الجديدة في 4 فئات تبدأ بـ350 جنيها، وتتدرج ما بين 400 و650 و700 جنيه، وذلك وفقا لموقع الحجز الرسمي «تذكرتي».

ومن ناحية أخرى يستعد ويجز للسفر إلى نيويورك لإحياء مجموعة حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية من 29 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، في 5 مدن أمريكية: نيويورك، واشنطن، تامبا، هيوستن ولوس أنجلوس، حيث يختتم جولته في السادس من نوفمبر.