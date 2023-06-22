حفل ويجز في التجمع الخامس.. مطرب الراب يغني «الدنيا إيه» لأول مرة

يستعد مطرب الراب ويجز، لإحياء حفل كبير غدا، في التجمع الخامس، بعد غياب كبير عن الحفلات بمصر.

أغنية جديدة لويجز

وطرح ويجز منذ قليل، أغنية جديدة بعنوان «الدنيا إيه»، التى جاءت من كلماته، ومن المقرر أن يقوم بغنائها خلال حفله بالتجمع الخامس لايف.

أسعار تذاكر حفل ويجز بالتجمع الخامس

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ويجز بالتجمع الخامس، التذاكر للجمهور، وجاءت في 3 فئات، الأولى بـ500 جنيه، والثانية بـ750 جنيهًا، والثالثة بـ1000 جنيه، بينما لا يمكن حجز التذاكر بعمر أقل من 12 سنة.

ويبدأ حفل ويجز يوم 23 يونيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً غد الخميس، بينما حرص على الترويج لحفله الجديد، إذ نشر بوستر حفله المقبل، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه: «جهز نفسك لأجمد حفلة الصيف في القاهرة».