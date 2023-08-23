أسعار تذاكر حفل ويجز في العلمين.. 4 فئات تبدأ من 350 جنيها

يحيي مؤدي الراب ويجز حفلا غنائيا في مدينة العلمين الجديدة، الجمعة 1 سبتمبر في «العلمين أرينا»، إذ سيقدم مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير بعد طرحها على المنصات الإلكترونية المتخصصة في الموسيقى.

وتأتي أسعار تذاكر حفل ويجز في العلمين الجديدة في 4 فئات تبدأ بـ 350 جنيها، وتتدرج ما بين 400 و650 و700 جنيه، وذلك وفقا لموقع الحجز الرسمي «تذكرتي».

تفاصيل جولة ويجز الغنائية في أوروبا وأمريكا

ويأتي موعد الحفل قبل الجولة الغنائية التي يقوم بها ويجز في أوروبا وأمريكا الشمالية وتبدأ في 27 سبتمبر وتستمر حتى 6 نوفمبر، وتشمل 12 حفلة في عدد من المدن والعواصم، وتبدأ الجولة العالمية من العاصمة البلجيكية بروكسل في 27 سبتمبر، يليها برلين، أمستردام، باريس ولندن في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر، ويعود ليستأنف جولته في مدينتي تورنتو ومونتريال الكندية في 25 و26 أكتوبر.

ويطير ويجز إلى نيويورك ليبدأ حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية من 29 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، في 5 مدن أمريكية: نيويورك، واشنطن، تامبا، هيوستن ولوس أنجلوس حيث يختتم جولته في السادس من نوفمبر.