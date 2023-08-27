نجوم الفن والإعلام يدعمون سلمى صباحي في أزمتها الصحية

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على دعم الإعلامية سلمى صباحي، بعد إعلانها إجرائها عملية جراحية في المخ أمس.

وساند العديد من النجوم الإعلامية، إذ جاءت أبرز التعليقات على منشور سلمى صباحي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» كالتالي:

قالت علا رشدي: «إيه ده.. ألف سلامة عليكي يا سلمى إن شاء الله تكون بسيطة ويا رب تقومي بالسلامة»، وعلقت المطربة ريهام عبد الحكيم قائلة: «حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامة يارب»، وقال الفنان محمد عز: «ألف سلامة عليكي يا غالية، إن شاء الله تقومي بألف سلامة»، وعلقت الإعلامية رنا عرفة: «سلامتك يا حبيبتي».

سلمي صباحي تخضع لعملية جراحية

وكانت سلمي صباحي، أعلنت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، خضوعها لعملية جراحية في المخ.

ونشرت صورة من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: «دعواتكم يا طيبين أنا داخلة الصبح أعمل عملية في المُخ.. وبمشيئة الله تكون بسيطة، بس عايزاكوا تدعولي إني أرجعلكم بالسلامة.. بحبكم».