سلمى صباحي عن لوسي في العرض المسرحي «الحفيد»: لياقة ورشاقة

أشادت الإعلامية سلمى صباحي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بالعرض المسرحي «الحفيد» والذي انطلق عرضه، الخميس الماضي على المسرح القومي.

وكتبت صباحي قائلة: «حضرت مسرحية الحفيد على المسرح القومي واتبسطت جدا لكذا سبب، الرواية نفسها محببة جدا لقلبي وأعتقد كلنا بنحب فيلم الحفيد وفيلم أم العروسة، والمسرحية هي إعداد من الاتنين- أنا من محبي تامر فرج من أول ما بدأ ستاند اب كوميديان وهو فعلا ممثل مهم حتى بعيدا عن الكوميديا وهايل على المسرح.. وبنتي بتحبه أوي».

سلمى صباحي: لوسي بالنسبة لي هي الدكتورة أنوار في مسلسل أرابيسك

وأضافت سلمى قائلة «لوسي بالنسبة لي هي الدكتورة أنوار في مسلسل أرابيسك لأنها حقيقي كانت رائعة في الدور ده، وكانت ممثله 100% ملهاش علاقة أبدا بالرقص، في الحقيقة أنا انبهرت بيها على المسرح، السن بالنسبة لها اتترجم على المسرح في كلمة واحدة بس (الخبرة) فعلا أنا معجبة جدا بيها ما شاء الله اللياقة والرشاقة دي حاجة تفرح وتُرفَع لها القبعة».

وتابعت سلمى: «المسرحية مليانة شباب موهوب وشاطر جدا وروحهم حلوة فكروني بجمال وروح مسرح الجامعة.. ادخلوا على صفحة المسرحية مسرحية الحفيد هتلاقوا نبذة عن كل ممثل وممثلة في العرض، عابد عناني ممثل مهم وواعد جدا والعرض ده أظهر شكل مختلف غير اللي دايما محطوط فيه، المخرج شاطر جدا وممثل هايل في نفس الوقت وقبوله عالي لو خد فرصته هايكون ممثل محبوب جدا لفت نظري أن الاستعراضات فيها روح و مختارين راقصات وراقصين بيحسوا ويعبروا عن الكلام مش بيعملوا حركات وخلاص، أغاني العرض حلوة، والمطربة اللي مغنياها صوتها جميل ومعبر».

واختتمت سلمى قائلة: «أخيرا عايزة أشكر الفنان الجميل إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، على اهتمامه بالمسرح والشباب، وعلى ذوقه وشياكته في المعاملة هو وكل الفريق اللي في المسرح وجدعنته بصراحة».

مسرحية الحفيد

عرض «الحفيد» عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبدالرحيم، ندا عفيفي، عبدالباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف منصور.