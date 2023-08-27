حزب الحركة الوطنية يدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

أعلن حزب الحركة الوطنية، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك استكمالاً لموقف الحزب الرسمي والذي سبق وأعلنه مبكرا جدا خلال مؤتمر جماهيري انعقد خصيصا لدعم الرئيس بمحافظة المنيا 10 يوليو الماضي، وذلك تحت عنوان «الحركة الوطنية يعقد أول مؤتمر جماهيري بالصعيد لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة».

دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وشارك في المؤتمر وفد رفيع من الحزب برئاسة رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد، وضم الوفد الأمين العام وأمين التنظيم والأمناء المساعدين ونواب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا.

وأكد رئيس الحزب آنذاك خلال المؤتمر الجماهيري، أن الحزب يقف بقوة خلف القيادة السياسية رافضا أي محاولات لشق الصف الوطني، وهذا الموقف مثبت ومسجل على الصفحة الرسمية للحزب بذات التاريخ، كما تم نشره في العديد من المواقع والوكالات الإخبارية.

واستكمالا لموقف الحزب الرسمي من الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن الحزب يشدد على أن طبيعة الأوضاع الدولية والمحلية وما تشهده المنطقة والمسرح العالمي يحتاج إلى ضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إنجازات الرئيس السيسي

وأضاف الحزب، أن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية كبرى وما نراه من قدرة على مواجهة التحديات والأزمات العالمية وحجز مكانة متميزة للدولة المصرية على الصعيد الدولي يجعل من استمرار الرئيس السيسي لمرحلة رئاسية جديدة مطلب ملح تقتضيه الضرورة والمصلحة العامة للدولة المصرية بما يمكنه من استكمال ما بدأه من مشروعات وبرامج تنموية وإصلاحية تبني وترسي قواعد الجمهورية الجديدة.

وأشاد الحزب بحجم المبادرات الإنسانية ومشروع حياة كريمة التي نفذت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات مباشرة منه وما نجم عنه من تغييرات جذرية في حياة المواطن بالريف المصري، وانعكس أيضا بشكل إيجابي على مستوى معيشة الأسر الريفية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المبادرات الصحية وحملة 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، والمبادرات المتعلقة بصحة المرأة والطفل والأسرة وغيرها من التحركات والحملات القومية والقوافل الطبية التي قضت على الأمراض المزمنة وعكست حجم الوعي والاهتمام من جانب النظام الحاكم بصحة الإنسان وتوفير سبل الرعاية الطبية والسليمة له.

وأوضح حزب الحركة الوطنية المصرية أن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في مرحلة مفصلية من عمر الدولة المصرية لا تحتمل الحياد أو الرمادية خاصة أننا أمام مسيرة بناء وتنمية وتعمير وتغيير جذري وشامل في كل شؤون الدولة مسيرة لا بد وأن تكتمل خاصة وأن مصر قطعت شوطا كبيرا في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار الحزب إلى أن هذا الأمر يقتضي ضرورة دعم ترشح الرئيس السيسي للحفاظ علي كل هذه المكاسب بل والبناء عليها لضمان تماسك المجتمع وتلاحم الجبهة الداخلية وتثبيت أركان الاستقرار في الدولة المصرية لتستمر برامج الإ صلاح السياسي والاقتصادي في عهده بما يحقق نهضة تنموية شاملة ويضع الدولة المصرية في المكانة التي تستحقها.