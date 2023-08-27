رئيس حزب الغد: ندعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن الحزب لن يدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشح حزب الغد في الانتخابات، والحزب يعمل على دعم ترشيح الرئيس السيسي والمشاركة في حملة تأييده بكل السبل والآليات المتاحة.

تأييد حزب الغد للرئيس السيسي

وطالب رئيس حزب الغد، في بيان له منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الترشح لفترة رئاسة ثانية، والمضي بالبلاد قدما في هذه الظروف الصعبة.

كما طالب كل الأحزاب والقوى الوطنية بضرورة دعم ترشيح الرئيس ومساندته والتصدي للهجمة المغرضة والشرسة التي تستهدف التشكيك في الإنجازات الضخمة التي نجح الرئيس في إنجازها خلال السنوات السابقة بكل همه وقدرة ودراية وتمكن واحتراف.

انظمام مصر للبريكس

وأضاف رئيس الحزب، أن آخر إنجازات الرئيس السيسي، هي النجاح في الانضمام إلى تجمع بريكس الدولى الكبير، وقرار المجموعة ضم مصر من بين 40 دولة أكدت رغبتها في ذلك، وأكثر من 20 دولة تقدمت رسميا للمجموعة بطلبات وهو ما يكشف عن شهادة دولية لها وزنها في حق الرئيس.

استكمال أهداف ثورة 30 يونيو

وأكد موسى، أهمية حماية المصالح الوطنية العليا للبلاد والحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية المنجزات التي تمت، وضرورة استكمال أهداف المرحلة الانتقالية لثورة 30 يونيو 2013.