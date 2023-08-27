تفاصيل تصريحات الرئيس السيسي للإعلاميين في توشكى: اطمئنوا على مصر

شاركت جريدة «الوطن»، في جولة نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية في توشكى، وشهدت توجيه سيادته لعدد من الرسائل للمصريين، بشأن المشروعات الزراعية، في عدد من المناطق، منها توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة وسيناء.

وكان الرئيس السيسي قد زار توشكى، التي بدأت بشائر زراعتها في الإثمار، ووقف يرافقه عدد من كبار رجال الدولة متأملاً مشروع استصلاح الأراضي الزراعية في منطقة توشكى، قرب الحدود «المصرية – السودانية»، بعد بداية تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأعمال استصلاح وزراعة 25 ألف فدان، مع أعطى «قبلة الحياة» للمشروع الضخم.

الرئيس السيسي زار توشكى في مارس 2019

ووقتها، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الميدانية للمشروع في 15 مارس 2019، على الحديث مع المسؤولين والقائمين على المشروع على كل الأصعدة، مع الحديث عن العائق الأساسي الذي يحول دون التوسع في الاستصلاح وزراعة كميات كبيرة للمشروع، حسبما روى مسؤولو المشروع لـ«الوطن»، ليردوا بأن هناك حاجزًا صخريًا يضم جرانيت وصخور صلبة يحول دون التوسع وإنشاء الترعة الفرعية رقم 4، والتي ستسهم في استكمال استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة بالمحاصيل التي تحقق الأمن الغذائي لمصر، مع التصدير للخارج، وذلك بناءً على دراسات الجهات المعنية في الدولة حول جودة التربة بتلك الأراضي، وإمكانية استغلالها في الزراعة.

وبإرادة صلبة لا تلين، ذكَّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائمين على المشروع بالنجاح الذي حققته الدولة في تنفيذ مدينة الجلالة، وشق «الجبل» لتنفيذ الطرق، وإقامة مدينة عالمية على أرض مصرية، لتبدأ على الفور الجهات المعنية في تنفيذ المشروع، بالتعاون مع عدد كبير من شركات القطاع الخاص الوطنية الجادة.

استصلاح 200 ألف فدان في توشكى

وبعد قرابة 4 سنوات على التوجيه الرئاسي، شاركت جريدة «الوطن»، في الجولة التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية في توشكى، وهي الجولة الميدانية التفقدية التي استمرت منذ التحرك من قاعدة شرق القاهرة الجوية، وإجراء الجولة الميدانية، ثم العودة منها لقرابة 20 ساعة كاملة، والتي كشفت عن انتهاء استصلاح 200 ألف فدان في توشكى.

أحد أهم النقاط للجولة الميدانية، كانت بتفقد مشروع إنشاء الترعة الفرعية رقم 4 في توشكى، التي تحققت بعد «نسف»، وتدمير الجبل، أو ما يُعرف بـ«الحاجز الصخري»، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وتوجَّت الجولة الميدانية المستمرة لعشرات الساعات المتواصلة في توشكى، باتصال هاتفي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقائمين على إدارة المشروع، وعددًا من المحررين العسكريين المشاركين في الجولة الميدانية، ومن بينها المحرر العسكري لجريدة «الوطن».

تحقيق الأمن الغذائي للمصريين

استهل الرئيس السيسي، الاتصال الهاتفي، موجهًا الشكر لوسائل الإعلام المصرية الوطنية الجادة على التعاون مع الدولة في إبراز المجهود الضخم الذي تبذله الدولة في تلك الرقعة الغالية من أرض الوطن، مؤكدًا ضرورة نقل الجهود غير المسبوقة التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية لسد الفجوة الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين المصريين مع التصدير للخارج.

وقال الرئيس السيسي، في تصريحاته، إن مشروع توشكى بُذل فيه مجهود ضخم، وسط عمل عشرات الآلاف من المصريين لزراعة وتنمية تلك الرقعة الغالية من أرض الوطن، لكن جهودهم لم تخرج للنور قبل أن تصبح حقيقة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن ما شاهده عدد من المحريين العسكريين خلال الزيارة، ليست سوى جزء بسيط جدًا مما تبذله الدولة للتنمية، ومواصلة مسيرة العمل والإنجاز.

4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية الجديدة

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بالمساحة المستصلحة والمزروعة الجديدة في مصر إلى 4 ملايين فدان خلال مدة لا تزيد على عام من الآن، موضحًا أنّ جزءًا كبيرًا من البنية التحتية لتلك المشروعات تم الانتهاء من تنفيذه، ضاربًا المثل بالمشروعات في توشكى، بأنه يجرى العمل على محطات رفع المياه والترع، مع استكمال باقي التجهيزات اللوجستية، لبدء استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة في هذا المشروع الوطني الهام.

وأشار الرئيس إلى أنّ منطقة توشكى ستشهد التوسع في زراعة محصول القمح خلال الموسم الزراعي الجديد الذي سيبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل.

وطالب الرئيس جموع المصريين بالاطمئنان إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح، وأن رجال الدولة المصرية يبذلون أقصى جهد لاستكمال مسيرة الإنجاز وتحقيق نجاحات غير مسبوقة تُضيف المزيد من القوة للدولة المصرية في الفترة المقبلة.

وأشار «السيسي» إلى أنّ كل المشروعات الزراعية والاستصلاح التي تعمل عليها الدولة حاليًا متاحة لمن يرغب في المشاركة بها والاستثمار مع الدولة المصرية في تنفيذها، موضحًا أنه حينما وجَّه بطرح بعض الشركات الوطنية في البورصة المصرية، كان يرغب في إتاحة فرصة لشباب مصر والمواطنين بالمشاركة في تلك المشروعات من خلال الأسهم، وتوفير الشفافية والمصداقية.

وتابع الرئيس، بأن المشاركة في المشروعات القومية الكبرى، ليست فقط عبر شراء أسهم في البورصة، مضيفًا: «لو عايز تاخد ألف أو ألفين فدان.. البنية التحتية جاهزة.. وتعالى شاركنا».

الاهتمام بمشروعات التصنيع الزراعي

وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تصريحاته لعدد من المحررين العسكريين خلال جولتهم في «توشكى»، إلى أنّ الدولة مهتمة بالتصنيع الزراعي، لكن ذلك يتم عقب الاطمئنان لاستقرار المنتجات، وتوفر الكميات التي تسمح بضخ استثمارات كبيرة في تنفيذ تلك المشروع بصورة تحقق عائدا جيدا، موضحًا أنّ حجم الأراضي الزراعية المستصلحة «ضخمة جدًا».

وضرب السيسي مثالًا بمصنع البطاطس النصف مقلية والمهروسة الذي تم تنفيذه وافتتاحه بمنطقة «شرق العوينات»، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنّ تنفيذه جاء بعد استصلاح وزراعة كميات مناسبة من محصول البطاطس في منطقة قريبة من المشروع ليتم استغلاله.

الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه

وأوضح الرئيس أنّ مصر لديها اكتفاء ذاتي تقريبًا من الخضراوات والفواكه، موضحًا أن الجهد الذي تبذله الدولة في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات، والدلتا الجديدة، ومشروع مستقبل مصر الجزء الأكبر منه يستهدف زراعة القمح، والذرة، والمحاصيل الاستراتيجية، وسد الفجوة بين احتياجات الدولة منها والمتاح، مضيفًا: «وإحنا ماشيين في ده كويس جدًا.. اطمنوا».

وأشار «السيسي» إلى أنّ الدولة تعاقدت على مصنع لاستغلال جريد النخيل في صناعات خشبية عقب التوسع في زراعة النخيل في توشكى، وكذلك مصانع للتمور وتغليفها، والفترة المقبلة ستشهد المزيد بإذن الله.

استصلاح 100 ألف فدان في سيناء

وأوضح الرئيس أن جهود الاستصلاح الزراعي لا تتم في مكان واحد فقط من أرض الوطن، لافتًا إلى تنفيذ مشروع ضخم لاستصلاح وزراعة 450 ألف فدان في شبه جزيرة سيناء، موضحًا أن 100 ألف فدان منهم سيدخلوا الزراعة في الموسم الزراعي القادم، فضلاً عن مشروعات توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة، واستصلاح وزراعة 60 ألف فدان في بني سويف.

واستطرد الرئيس: «بنحاول بكل ما هو متاح أن نستغل كل نقطة مياه موجودة لصالح مصر والمصريين في المشروعات التي ننفذها»، موضحًا أن الدولة حريصة على الميكنة الزراعية والري الحديث في مشروعاتها.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة نقل ما شاهده المحررون العسكريون من طفرة تنموية وزراعية كبرى لجموع المصريين، موجهًا رسالة للشعب المصري، قائلاً: «دي خطوة واحدة من خطوات عديدة يجب أن تنقلوها للناس، وتطمنوا المصريين على بلدهم».

إشادة بدور الإعلام في بناء الجمهورية الجديدة

واختتم الرئيس السيسي تصريحاته، مجددًا الشكر للإعلاميين المشاركين في الجولة الميدانية، مؤكدًا أهمية دور الإعلام الوطني الجاد في بناء «الجمهورية الجديدة».