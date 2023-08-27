رئيس حزب «مصر أكتوبر»: ندعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.. «فيديو»

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، أن الحزب داعم دائما للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه ليست المرة الأولى التي يدعم فيها الحزب الرئيس السيسي ويطالبه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفة أن الحزب طالب من قبل بترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية في 2014.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر كانت على وشك الانهيار ومدمرة قبل تولي الرئيس السيسي الحكم، مشيرة إلى أن الحزب دوره هو توعية المواطن بما يحاك بالدولة من تهديدات وتحديدات تحتاج إلى التكاتف الفترة المقبلة، ودعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية.

إنجازات الرئيس السيسي

وأوضحت أن الحزب، قام بالتصويت على الأسماء التي تعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن الحزب استعرض الإنجازات التي تحققت داخل الدولة المصرية والقضاء على الإرهاب وحماية الدولة من المخاطر وتحقيق الأمن والأمان للمصريين، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية المختلفة، والمدن الجديدة، ومنها العلمين الجديدة، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ورأى أن الرئيس السيسي، يقود مسيرة تنمية كبيرة في البلاد، ولابد من استكمال هذه المسيرة.

مصر دولة حديثة

وأشارت إلى أن مصر، باتت دولة حديثة بها كل جديد، وعلى المواطن المصري، أن يقارن جيدا أين مصر الآن بعد أن كانت على وشك الانهيار، مشددة على أن الحزب اختار مرشحه الرئاسي وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي.