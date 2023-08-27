هل سيتم مد مرحلة تقليل الاغتراب 2023؟.. اعرف آخر موعد للتقديم

أكد السيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا توجد قرارات بمد مرحلة تقليل الاغتراب 2023 حتى الآن، وأن آخر موعد للتقديم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، الساعة السابعة مساء غد الإثنين وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرتها اللجنة العليا للتنسيق والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حقيقة مد مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة

وأوضح رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي هي المنوطة باتخاذ قرار المدة لمراحل التنسيق من عدمه، لافتا إلى أن أعمال تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية تسير بصورة طبيعية ومنتظمة ولم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية تتابع عن كثب أعمال التنسيق والتسجيل أولاً بأول.

تنسيق الجامعات 2023.. مرحلة تقليل الاغتراب 2023

وناشد رئيس قطاع التنسيق في وزارة التعليم العالي، الطلاب الراغبين في إجراء عملية التحويل بين الكليات وتحويلات تقليل الاغتراب سرعة الدخول للموقع وتسجيل رغبة التحويل قبل غلق الموقع.