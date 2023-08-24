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موقع تقليل الاغتراب 2023.. آخر موعد للتحويل من كلية إلى أخرى

كتب:

رحاب عبدالراضي
06:36 م | الخميس 24 أغسطس 2023
تقليل الاغتراب في عمليات التنسيق

تقليل الاغتراب في عمليات التنسيق

بدأ اليوم تقديم الطلبات للتحويل من كلية إلى أخرى من الطلاب المقبلين على الالتحاق بالجامعات من طلاب المرحلة الأولى والثانية، إذ تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع تقليل الاغتراب 2023 لتقديم الطلبات عليه إلكترونيا.

ويمكن الدخول على موقع تقليل الاغتراب 2023 من خلال الضغط هنا، ثم كتابة الرقم السري ورقم الجلوس والكلية التي يريد الطالب التحويل إليها.

موقع تقليل الاغتراب 2023

ويمكن التحويل من كلية إلى أخرى من خلال موقع تقليل الاغتراب 2023، بداية من اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس، حتى يوم 28 من الشهر الجاري.

وتتيح الوزارة لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية المرشحين للكليات التحويل من كلية إلى أخرى وفقاً للحدود الدنيا التي أقرتها الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

لا توجد أي تحويلات ورقية

ويمكن الدخول إلى موقع تقليل الاغتراب في أي وقت من خلال جهاز حاسب آلي، على مدار الـ24 ساعة طوال أيام المرحلة، إذ أكدت الوزارة أن التحويلات تتم عن طريق موقع التنسيق، وأنه لا توجد أي تحويلات ورقية.

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بقلم رحاب عبدالراضي