عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من إقالة أمير توفيق بسبب صفقة المهاجم

رد مسؤولو النادي الأهلي على الأنباء التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن إقالة أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء، بسبب عدم تعاقد النادي مع مهاجم أجنبي جديد حتى الآن، وقبل غلق باب القيد الصيفي في 14 سبتمبر المقبل.

وقال مصدر مسؤول داخل إدارة الأهلي، لـ«الوطن سبورت»، إنه لا صحة لما يتردد حول إقالة أمير توفيق من منصبه، مشيرًا إلى أن تلك الأنباء هدفها زعزعة استقرار النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشدد على أن إدارة النادي قامت بإجراء بعض التغييرات على المستوى الإداري والفني في الفترة الماضية، ولا يوجد نية لأي تغييرات جديدة في الفترة المقبلة.

وتطرق المصدر في حديثه حول أسباب التأخر في الإعلان عن المهاجم الأجنبي الجديد: «أمير توفيق دوره ترشيح اللاعبين المناسبين للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، ومفاوضتهم حال طلب الجهاز الفني».

أضاف: «أمير توفيق نجح في إبرام صفقات عديدة للنادي، ويقوم بتلبية متطلبات الجهاز الفني بشكل فوري، وأخرها الدخول في مفاوضات مستمرة وعديدة مع نادي جيونبوك الكوري الجنوبي لضم البرازيلي سوزا».

واختتم بأن أمير توفيق مستمر في منصبه ولا توجد نية داخل النادي للإطاحة به في ظل تأدية مهامه.