أمير توفيق: مهرجان العلمين الجديدة حاجة تشرف.. وتنظيم المهرجان رائع (فيديو)

عرض برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان فعاليات مهرجان العلمين الجديدة «العالم عالمين» لليوم الثالث على التوالي.

فعاليات المهرجان بعدد كبير من الفعاليات

وذكر التقرير، أنه استكمالا لفعاليات مهرجان العلمين بشعار العالم عالمين في مدينة العلمين الجديدة التي فتحت أبوابها لتستقبل أعدادا كبيرة من الزوار ليشاركوا في فعاليات المهرجان بعدد كبير من الفعاليات.

ومن بين هذه الفعاليات لعبة تيك بول، التي انتهت أمس وسط سعادة عامرة عمت وجوه الحاضرين، إذ أعرب الجمهور عن سعادتهم بالتنظيم في ظل الأجواء الرائعة.

إشادة بالمباراة النهائية في بطولة تحدي الجيل الذهبي

وأشاد الجمهور بالمباراة النهائية في بطولة تحدي الجيل الذهبي، بمشاركة 40 نجما رياضيا من نجوم كرة القدم القدامى، حيث كونوا 4 فرق من بينها فرقة حسام غالي وفرقة حازم إمام وفرقة محمد فضل وفرقة عصام الحضري، حتى انتهت بفوز فريق حسام غالي بالمركز الأول.

وقال أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي وحارس مرمى فريق حسام غالي: «العلمين حاجة تشرف والمنطقة جميلة والمهرجان جرى تنظيمه بشكل محترم جدا».

وقال شادي محمد مدافع الأهلي الأسبق: «كل النجوم موجودون في العلمين الجديدة مثل حسام غالي وحازم إمام وعبدالستار صبري وجمال حمزة ومحمد أبو العلا وجدو ووليد سليمان وسيد معوض».