استقرار أسعار الريال السعودي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد

سجلت أسعار الريال السعودي استقرارا ملحوظآ أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل سعر الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعاً للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع تبعاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعاً للبنك التجاري الدولي CIB.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعاً لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنية للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعاً لمصرف أبوظبي الإسلامي.