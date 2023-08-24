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استقرار سعر الريال السعودي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتب:

محمد سعيد الشماع
04:57 م | الخميس 24 أغسطس 2023
الريال السعودي - تعبيرية

الريال السعودي - تعبيرية

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في كافة البنوك بنهاية التعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الريال السعودي في ختام التعاملات اليوم، وفقاَ لآخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم الخميس بنهاية التعاملات 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات: 8.22 جنيه للبيع، 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الخميس بنهاية التعاملات 8.25 جنيه للبيع، و 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس بنهاية التعاملات 8.25 جنيه للبيع، و 8.18 جنيه للشراء.

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