سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-8-2023 في البنوك المصرية

حالة من الاستقرار يشهدها سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في كل البنوك مع نهاية التعاملات بآخر أيام العمل بالقطاع المصرفي المصري قبل العطلة الأسبوعية التي بدأت اليوم، إذ يسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم 25-8-2023 في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الريال السعودي في البنوك اليوم، وفق آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.