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تعرف على سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم

كتب:

مريم حنفي
04:49 م | الأحد 27 أغسطس 2023
سعر الريال السعودي في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي في ختام التعاملات

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك، في ختام تعاملات اليوم الأحد، على نفس مستويات الأسعار التي أعلنت في بداية التعاملات، عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية، حيث بلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وذلك في البنك المركزي المصري.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم، والذي جاء كما يلي: 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، في ختام التعاملات اليوم الأحد، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي داخل بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، بنهاية تعاملات اليوم، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم داخل ميد بنك 7.97 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في بنك القاهرة، بنهاية تعاملات اليوم، فقد سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 

كما بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد في نهاية التعاملات 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وذلك في البنك التجاري الدولي

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بقلم مريم حنفي