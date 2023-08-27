استقرار أسعار صرف اليورو في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد

سجلت أسعار اليورو استقراراً ملحوظآ أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقاً لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 33.11 جنيه للشراء، وسجل 33.44 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 33.30 جنيه للشراء، وسجل 33.45 جنيه للبيع، تبعاً للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 33.11 جنيه للشراء، وسجل 33.44 جنيه للبيع، تبعاً للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجل سعر اليورو اليوم 33.22 جنيه للشراء، وسجل 33.56 جنيه للبيع، تبعاً لبيانات البنك التجاري الدولي CIB.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.22 جنيه للشراء، وسجل 33.55 جنيه للبيع، تبعاً لبنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.26 جني للشراء، وسجل 33.55 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات مصرف أبوظبي الإسلامي.