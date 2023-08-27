عاجل.. والد «زيزو» يكشف مفاجأة بشأن رحيل نجله عن الزمالك

كشف والد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مفاجأة بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة الشباب السعودي في التعاقد معه، والانتقال إلى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، خلال الفترة الحالية.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «ما زالت كل الأمور جائزة في الوقت الحالي بشأن انتقال أحمد سيد زيزو خارج النادي، خلال الفترة الحالية»، مشيرا إلى أنه ينتظر الموقف النهائي الخاص برد «الأبيض» في مسألة رحيله عن صفوف الفريق.

وأكد أن «نادي الشباب السعودي لا زال متمسكا بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية»، لافتا إلى أن اللاعب لم يحصل على مستحقاته المتأخرة لدى النادي خلال الفترة الحالية، ولم يجر إبلاغهم بعقد أي جلسة أو أي أمر خلال الفترة الأخيرة بشكل نهائي حتى هذه اللحظة.

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، فكرة رحيل أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، متمسكا باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.