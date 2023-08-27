ما مقدار زكاة ودائع البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ما مقدار زكاة ودائع البنوك؟

ماذا لو كان العائد يفيض عن الاحتياجات؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «إنت عندك فوائد بتطلع على حساب في البنك، طيب العائد ده فائض عن احتياجاتى، يبقى نطلع منه 2.5% على أصل المبلغ والعائد».

وتابع عمران: «هذا العائد نستخدمه في مصاريف الأولاد والأحفاد، يبقى نخرج 10% من العائد طبقا لفتوى دار الإفتاء المصرية».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.