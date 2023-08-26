الرضا التام بقضاء الله وقدره مفتاح السعادة.. داعية يشرح عبر قناة «الناس»

قال الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي إن الرضا التام بقضاء الله وقدره من أهم مفاتيح السعادة، وأنه لابد على العبد من أن يرضى بقضاء الله، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، «إن الله بقسطه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين، وجعل الشقاء في السخط والضجر».

السعادة الحقيقية في الرضا واليقين وليست في الأموال

وأضاف الداعية الإسلامي عبر فضائية قناة الناس، أن الشقاء الحقيقي في السخط والضجر، والسعادة الحقيقية في الرضا واليقين وليست في الأموال، وأن الإنسان لا يشعر بسهولة هذا الدين إلا بالرضا واليقين.

إن نويت أن تشعر بحلاوة الدين عليك أن ترضى

وتابع الدعية الاسلامي: «الشقاء ضد السعادة اللي هي ضد التعاسة، وإن نويت أن تشعر بحلاوة الدين عليك أن ترضى ومؤمن بأن الله سريع الحساب ويغير الحال في لحظة فلا تيأس، ولا تنساه في ساعة الأرزاق».