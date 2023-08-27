4 صفات يجب التحلي بها عند طلب العلم.. «الإفتاء» توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من القواعد المهمة التي يجب توافرها عند طلب العلم أو نقله إلى الآخرين، والتي من شأنها أن تُعلي وتزيد من شأن العلماء وطلاب العلم، مشددة على أنّ طلب العلم والتعلم من الأمور التي حث عليها الدين الإسلامي، ضمن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.

الأمور التي يجب التحلي بها عند طلب العلم

والقواعد المهمة التي يجب على أهل العلم التحلي بها، وفقاً لدار الإفتاء المصرية، هي:

- على مقدم ومتلقي العلم التحلي بالسكينة.

- يعد الحلم وعدم الغضب من الصفات المهمة التي يُحمد التحلي بها.

- تواضع من يقوم بإلقاء العلم على الطلاب.

- حذرت دار الإفتاء المصرية من أن يكون الشخص من جبابرة العلماء «فلا يقوم علمكم بجهلكم».

صفات طالب العلم

وبحسب دار الإفتاء، يجب على طالب العلم التحلي بالصبر والإخلاص في العمل ودوام المراقبة، إضافة إلى اغتنام الأوقات، والحذر من الاشتغال باختلاف العلماء والضبط والإتقان ومطالعة الكتبت، إضافة إلى اختيار الصاحب والتأدب مع المعلم.