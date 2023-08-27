خالد عكاشة لـ«الشاهد»: الغرب يدرس التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحرب المصرية على الإرهاب من 2013 كانت بالمعنى الحقيقي وليست مجرد مكافحة إرهاب، ونطلق عليها في الدراسات «حرب شاملة».

«عكاشة»: العالم لم يكن يعرف ما يجري على أرض مصر

وأضاف «عكاشة»، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن العالم في البداية لم يكن يعرف ما يجري على أرض مصر، لكن بعد الانتصار على الإرهاب، ظهر في الغرب وفي الدراسات الغربية مصطلح «التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب».

اغتيال الرئيس السادات

ولفت إلى أنه منذ اغتيال الرئيس السادات وكان جهاز الشرطة يكافح الجماعات الإرهابية والخلايا العديدة المنتشرة بمصر، لكن بدأت الجماعات تخرج إلى أفغانستان تحت إشراف جماعة الإخوان، ومنها أيمن الظواهري وعبد المنعم أبو الفتوح، ثم تعود بتكليفات معينة لتنفيذها في مصر مثل استهداف السياحة أو المفكرين أو المسؤولين مثل العائدين من أفغانستان وألبانيا وغيرها.

وتابع أن هذه التدفقات التي خرجت من مصر، ويمكث أعضاؤها 10 أو 15 عاما لرفع مستوى التدريب والتأهيل ليكون إرهابيا محترفا بكفاءة احترافية لاستخدام السلاح وصناعة العبوات الناسفة والقتل العشوائي وتبريرات قتل المدنيين، وأصبح عقليا مهيئا ليمارس الإرهاب تلقائيا دون تفكير.