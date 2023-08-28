خالد عكاشة لـ«الشاهد»: ما حدث بمصر في 2011 لم يكن بمعزل عن المنطقة العربية

أكد العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما حدث في مصر في 2011 لم يكن بمعزل عن المنطقة العربية.

عكاشة: جماعة الإخوان نشأت في مصر ومنها انتشرت للمنطقة

وقال «عكاشة»، خلال لقائه الخاص ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، إن جماعة الإخوان نشأت في مصر وخرجت للمنطقة العربية.

سيناء.. محطة جغرافية

وأضاف رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، «في سيناء محطة جغرافية لأنها مرت بأكثر من مرحلة، وجذبني حديث الرئيس السيسي وهو يتحدث عن البنية التحتية والأساسية للإرهاب، لأنه كان يعود ويغوص بنظرة بحثية وأمنية حول ما جرى مكافحته في سيناء بعد عام 2013، والإصرار المصري على أن تكون كل هذه الأدوات هي وطنية خالصة، في وقت كان يتشكل في المنطقة والعالم كله في حرب الإرهاب.