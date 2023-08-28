زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب كولومبيا.. عمقه 15 كيلومترا

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، كولومبيا، الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية على عمق 15 كيلومترًا، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات جراء زلزال كولومبيا.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر الإنترنت، وقوع بؤرة زلزال كولومبيا على مسافة 108 كيلومترات بين الغرب والشمال الغربي من كارتاجو، و5 كيلومترات شرق كانتون دي سان بابلو.

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب «بوجوتا»

وفي 17 أغسطس الجاري، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، مدينة «بوجوتا» عاصمة كولومبيا،، فيما أعلنت هيئة الدفاع المدني، إجلاء السكان بالكامل من بلدية «كالفاريو» جنوب شرقي العاصمة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.