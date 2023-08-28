المشرف على «التنسيق»: توجيهات بمداهمة الكيانات الوهمية حفاظا على مصالح الطلاب

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق، إنّ مفهوم الكيانات الوهمية يتمثل في إنشاء مؤسسات تعليمية من معاهد أو أكاديميات أو جامعات أو مؤسسات تعليمية، تقدّم خدمات تعليمية دون سند قانوني، وتمنح شهادات مزورة لمنتسبيها، وتدعي تسهيل الكثير من الإجراءات الحكومية.

وأضاف رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع المحافظات الكائنة بها هذه الكيانات لغلقها واتخاذ إجراءاتها القانونية، موضحا أنّ هناك توجيهات بتكثيف جهود مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور ولعدم التلاعب بهم.

وتابع رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أنّ لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الكيانات الوهمية، مشيرا إلى أنّه في إطار التنسيق مع وزارة العدل، تقرر زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، لتكثيف حملاتها الفترة المُقبلة.