«التعليم العالي»: اليوم آخر موعد لتقليل الاغتراب.. والنتيجة خلال 72 ساعة

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات 2023 ، مرحلة تقليل الاغتراب 2023، مساء اليوم، لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مرحلة تقليل الاغتراب 2023

وأكد السيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لم نتخذ أي قرار بمد مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023، موضحاَ أن نتيجتها تكون خلال 72 ساعة كحد أقصى من غلق باب التسجيل لها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

وأكد رئيس قطاع التعليم في الوزارة أن غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن وأن الأمور تسير بشكل طبيعي ومستمر.