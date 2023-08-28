عاجل.. إمام عاشور يصدم الأهلي في بداية الموسم.. ومفاجأة جديدة لـ صلاح

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بعد أنباء اقترابه من اتحاد جدة.. صحفي سعودي يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

فجر الإعلامي السعودي عبدالله فلاتة، مفاجأة بخصوص الجناح الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد الأنباء والتقارير التي ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «فلاتة» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «أكشن مع وليد»: «مع احترامي لكلوب وكلامه عن صلاح، وعن عدم تحدث معه أي شخص بخصوص وجود عروض لضم محمد صلاح، لكن هذا الأمر غير صحيح، فصلاح يمتلك عرضا من اتحاد جدة».

عامر حسين يكشف آخر تطورات أزمة لاعبي الأهلي مع المنتخب ونظام الدوري الجديد

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتحديد موعد لقاء كأس السوبر بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري كان مفاجئ للغاية، مشيرًا إلى أن كثرة البطولات الافريقية ستؤثر على دوريات شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأزمة تكررت في مواجهة لنادي الزمالك خلال الموسم الماضي، وخرج بعض اللاعبين الدوليين من معسكر منتخب مصر للعب مع فريقهم.

وقال عامر في تصريحات تليفزيونية: «الكاف رفض استثناء فرق الدوري الافريقي من المشاركة في الدور التمهيدي لدوري الأبطال، وهو ما يزيد الضغط علينا في الموسم القادم، الأمور أصبحت صعبة وضغط رهيب على اللاعبين».

استياء وغضب في الأهلي بسبب إمام عاشور

أكد الإعلامي محمد فاروق أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض الظهور في إعلان تقديم قميص النادي الأهلي في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية : «ما علمته أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي رفض الظهور في إعلان تقديم قميص النادي الأهلي في الموسم المقبل بسبب رغبته في الحصول على مقابل مادي باعتباره إعلان تجاري الشركة الراعية للنادي الأهلي».